Ultim'ora Juventus, in chiusura Pape Sarr: trattativa in definizione col Tottenham

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Le parti sono ormai vicinissime: la trattativa è ormai in definizione ed entrambi i club contano di chiudere l'affare in giornata.

Pape Sarr è vicinissimo alla Juventus. La trattativa con il Tottenham è ormai in chiusura, e i due club contano di chiudere tutto nella giornata di oggi, 30 agosto. Ieri vi abbiamo raccontato dei primi sondaggi (QUI LA NOTIZIA) e del forte pressing dei bianconeri dopo la fumata nera per Kessié, tornato all'Atalanta.

Ora, dunque, l'affare Sarr è in definizione e la Juventus è sempre più vicina ad avere il suo nuovo rinforzo per il centrocampo: le parti sono verbalmente vicinissime all'accordo per il prestito oneroso. Una volta chiuso, poi si procederà con la parte formale.

Juventus e Tottenham devono definire i contenuti dell'obbligo di riscatto, che sarà legato alla qualificazione alle coppe europee e, probabilmente, al numero di presenze del centrocampista. Si tratta su una base di un prestito oneroso da 3 milioni con un obbligo di riscatto condizionato fissato a 30.