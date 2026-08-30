Atletico Madrid-Jonathan David: nuovi contatti con la Juventus
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Nuovi dialoghi tra club in giornata per trattare l'attaccante canadese, che contro il Parma ha giocato dal primo minuto.
Non solo mercato in entrata per la Juventus. I bianconeri lavorano anche sul fronte uscite, e in particolare nella giornata di oggi - 30 agosto - sono previsti nuovi contatti con l'Atletico Madrid per Jonathan David.
Resta da vedere se la trattativa avanzerà nelle prossime ore: nel frattempo, il canadese ha giocato titolare nel match vinto dai bianconeri contro il Parma.
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