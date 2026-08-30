Il Venezia è avanti per Mazzocchi. Su di lui anche Genoa e Parma

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Il terzino destro interessa anche ai rossoblù e alla squadra di Cuesta, ma il Venezia al momento è più avanti nella trattativa.

Il Venezia ci prova per Pasquale Mazzocchi. Il terzino destro del Napoli interessa anche al Genoa in caso di uscita di Norton-Cuffy - su di lui ci sono Strasburgo e Besiktas - e al Parma, ma al momento gli arancioneroverdi sono avanti.

Dopo aver trovato l'accordo verbale con Juan Jesus, dunque, la squadra di Stroppa ci prova per un altro rinforzo in difesa.