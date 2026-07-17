Fiorentina-Oulai, contatti continui: si lavora all’intesa con il giocatore

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La Fiorentina continua a trattare per Inao Oulai: accordi vicini tra i club, mentre i viola lavorano per ottenere l’ok definitivo del giocatore.

Continua la trattativa tra la Fiorentina e Inao Oulai, con il club viola che in queste ore mantiene contatti continui con il centrocampista ivoriano per trovare soprattutto l’intesa con il classe 2006. Il giocatore, però, non è atteso a Firenze nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio.

Con il Trabzonspor gli accordi sono già vicini, anche se non ancora definitivi in tutto e per tutto. La Fiorentina resta in trattativa e andrà quindi a finalizzare l’intesa con la società turca non appena arriverà l’ok definitivo di Oulai su tutti gli aspetti contrattuali.

Un’operazione che raccontiamo ormai da due settimane, precisamente dallo scorso 3 luglio, e che procede ormai verso la conclusione. Nel mezzo ci sono state diverse smentite iniziali, accelerazioni, frenate e problemi di vario tipo, che hanno reso l’affare particolarmente complesso. Le difficoltà sono legate anche alle varie parti coinvolte e ai costi importanti dell’operazione per la Fiorentina.