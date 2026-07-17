Padova-Napoli, contatti continui per Cheddira: c'è l'ok del giocatore

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Il Padova continua a spingere per regalarsi il colpo Walid Cheddira. L'accordo col giocatore c'è già e anche in queste ore non si fermano i contatti per raggiungere un accordo anche tra società. Il Napoli chiede 4 milioni di euro per lasciarlo partire, mentre il Padova offre intorno ai 2.5 milioni più bonus e si sta discutendo proprio su questi ultimi. La volontà del club di Serie B sarebbe quella in tempi brevi perché sul giocatore hanno rilanciato anche Cremonese e Verona.