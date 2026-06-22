Fiorentina-Thorstvedt: il Sassuolo in attesa dell’offerta viola

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Il centrocampista piace a Fabio Grosso, ma non ci sono ancora contatti tra i club. Il Sassuolo resta in attesa

Nessuna accelerazione al momento per il possibile futuro di Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo, reduce da una buona stagione in neroverde, piace alla Fiorentina, ma al momento non ci sono stati contatti tra i due club, né una prima richiesta ufficiale da parte del club viola, nonostante il gradimento espresso per il giocatore da parte del nuovo allenatore Fabio Grosso, che lo ha avuto appunto in Emilia-Romagna.

Il Sassuolo, infatti, è al momento in attesa di eventuali mosse della Fiorentina, che non ha ancora presentato alcuna proposta formale per il centrocampista. Il club neroverde osserva la situazione e il giocatore è ancora legato da un anno di contratto.