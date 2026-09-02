Ufficiale Milan, addio Fofana: c'è l'accordo con il Siviglia

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Risolto il rebus legato al francese. Blitz decisivo degli spagnoli che definiscono l'intesa con i rossoneri

Nuovo ribaltone per il futuro di Youssouf Fofana. Quando il centrocampista francese sembrava dover valutare le sirene del mercato turco, è arrivato l'affondo a sorpresa dalla Spagna.

IL BLITZ DEGLI ANDALUSI - Youssouf Fofana si trasferisce al Siviglia. Il club andaluso ha piazzato la zampata decisiva nelle ultime ore, trovando l'incastro giusto con il Milan e definendo l'accordo per portare il giocatore in Liga. Dopo la delusione per il mancato ritorno in patria - sfumato, come noto, per i paletti della DNCG imposti al Lione e il mancato effetto domino con il Sunderland - Fofana riparte dunque dalla Spagna. Il Siviglia ha bruciato la concorrenza e si prepara ad accogliere il centrocampista per rinforzare la propria linea mediana.

IL COMUNICATO - Il Milan comunica ufficialmente la cessione: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana al Siviglia FC fino al 30 giugno 2027". La formula è quella del prestito secco gratuito, con i rossoneri che contribuiranno a parte dell'ingaggio.