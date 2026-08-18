Fiorentina, Fortini tra Torino e Hull City: l'ipotesi granata lo attira

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La destinazione granata attira il laterale classe 2006 della Fiorentina. Il club di Cairo spinge per il prestito con diritto

Il futuro di Niccolò Fortini è ancora tutto da definire. Nonostante il forte e concreto corteggiamento dell'Hull City, il giovane esterno classe 2006 di proprietà della Fiorentina si è preso del tempo per riflettere sulle prossime mosse per il prosieguo della carriera, senza concedere ancora un'apertura definitiva al trasferimento in Inghilterra.

LA TENTAZIONE GRANATA - A tenere in stand-by la pista estera è soprattutto l'inserimento del Torino. La possibilità di rimanere in Italia e vestire la maglia granata, infatti, lo attira sempre di più. Il club è fortemente interessato al talento viola e sta lavorando per portarlo in granata: l'idea della dirigenza è quella di chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Entrambi i club restano dunque vigili e in corsa sul giocatore, in attesa di capire quale sarà la sua decisione finale.