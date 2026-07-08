Torino, per la difesa si segue Gassama del Baltika

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Il centrale maliano del Baltika piace ad Abate. Resta viva anche la pista Giorgini: i granata cercano tre difensori

Il Torino continua a lavorare per rinforzare la difesa. Tra i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Petrachi c'è anche Nathan Gassama, difensore maliano classe 2001 in forza al Baltika, club della Premier League russa. Sono confermate le indiscrezioni rilanciate dall'agenzia russa Championat.ru: il club granata ha già effettuato un primo tentativo per il giocatore.

Gassama è un profilo che piace al nuovo allenatore Ignazio Abate, che ne apprezza le caratteristiche. Parallelamente resta da seguire anche la pista che porta a Giorgini. Il Torino, infatti, è alla ricerca di tre rinforzi per il reparto difensivo e nelle prossime settimane punta ad accelerare su più fronti.