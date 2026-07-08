Chi è Valdepeñas, il difensore con i numeri di Vinicius nel mirino della Fiorentina

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Cresciuto a Madrid, debutto in Liga a 19 anni e un fisico alla Theo Hernandez: chi è Víctor Valdepeñas, il classe 2006 che piace in Italia

“Il mio sogno è avere 20 giocatori che possano giocare ovunque”. L'identikit tracciato da Luis Enrique si adatta alla perfezione a Víctor Valdepeñas, classe 2006 del Real Madrid, che la Fiorentina ha messo nel mirino da un po'. Sono i viola, infatti, a guidare il gruppo delle pretendenti per il giocatore.

Chiamarlo difensore è riduttivo. Nella sua giovane carriera ha alternato ruoli difensivi a compiti più offensivi. E senza mai passare sotto traccia: in tre anni è passato dall’Under-17 del Real Madrid al debutto in Liga con la prima squadra. “Sarai uno dei migliori terzini in Europa”, gli disse uno dei suoi allenatori nelle giovanili dei Blancos. Il suo percorso nel mondo del calcio è ancora all’inizio, ma la strada è già tracciata.

GIRACAPITALE - Dall'AD Villa Rosa al Real, passando per le giovanili del Rayo Vallecano (2016-2018), Real Madrid (2018-2020) e CD Leganés (2020-2022). Una carriera in giro per la capitale: Madrid. Per il debutto con la prima squadra, però, dovrà aspettare il 14 dicembre 2025.

Il Real Madrid di Xabi Alonso è atteso dalla trasferta in casa l'Alavés e deve prepararla senza Ferland Mendy, David Alaba ed Eduardo Camavinga a causa di problemi fisici, ma anche senza Fran García e Álvaro Carreras, squalificati. L'allenatore spagnolo è in emergenza sulla corsia mancina e tutti i presupposti portano a vedere Víctor Valdepeñas titolare. Anche per questo, sugli spalti ci sono la madre e la nonna, e quando il classe 2006 entra in campo, l’emozione sul loro volto è evidente. Quattro giorni prima, Victor era in panchina in Champions League contro il Manchester City. Successivamente non ha più giocato con la prima squadra, ma le qualità per imporsi a quei livelli non gli mancano.

TRE IN UNO - L'arma principale di 'Valde', come lo chiamano i suoi compagni al Real Madrid Castilla, è indubbiamente il suo fisico. Alto 1 metro e 88, registra dati simili a Vinicius Jr. in parametri come potenza, velocità e resistenza negli sprint. Inoltre, quando corre supera i 34 km/h. Una sorta di Theo Hernandez che si ispira a Toni Rüdiger e Federico Valverde, altri due giocatori che fanno dello strapotere fisico il loro punto di forza.

Tuttavia, c'è una differenza sostanziale con l'ex Milan: la versatilità tattica. Infatti, l'attuale difensore dei Blancos è in grado di ricoprire tre ruoli distinti: difensore centrale, terzino e mezzala in una linea a tre. Insomma, un difensore moderno. Prima di essere allenato da Luis Enrique, però, potrebbe essere necessario un passaggio intermedio. E magari proprio con la maglia della Fiorentina che ora, dopo l'interesse anche del Bologna tra le altre, spinge per portarlo in Italia e farlo crescere e sbocciare definitivamente sotto l'attenta guida di Fabio Grosso.