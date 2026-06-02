Genoa, possibile ritorno a casa per El Shaarawy. Ma ci sono offerte anche da Qatar e Arabia Saudita

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Ancora da decidere il futuro di El Shaarawy dopo l'addio alla Roma: il ritorno al Genoa è una possibilità, ma non è l'unica

Dopo la fine di una lunga avventura con la Roma, Stephan El Shaarawy si prepara alla prossima pagina della sua carriera. Come già raccontato, l'esterno classe '92 è il sogno del Venezia, con cui ci sarà un contatto in settimana. Ma in Italia c'è anche c'è anche la possibilità di un romantico ritorno al Genoa, dove è cresciuto e ha debuttato in Serie A e con cui ci sono stati contatti.

Ritorno che sarebbe agevolato anche dall'ottimo rapporto con Daniele De Rossi, che è stato prima suo compagno e poi anche allenatore a Roma. In Italia sarebbe la soluzione più plausibile, ma il giocatore ha anche altre offerte all'estero. In particolare, ci sono interessi da Dubai e dall'Arabia Saudita.