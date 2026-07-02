Il Milan si inserisce con forza su Mario Gila: contatti con l'agente del giocatore

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I rossoneri si inseriscono nella corsa al difensore. Contatti con l'agente del giocatore, ora si valuta l'offerta alla Lazio

La corsa a Mario Gila ha una nuova pretendente: quando la strada sembrava tracciata a favore del Napoli, nelle ultime ore si è registrato il forte inserimento del Milan per il difensore. I rossoneri hanno deciso di irrompere nella corsa al centrale di proprietà della Lazio, sparigliando le carte in tavola.

IL BLITZ ROSSONERO - La dirigenza del Milan ha infatti avviato i primi contatti diretti con l'agente del giocatore. Ora in casa rossonera c'è da capire se e quando verrà formalizzata la prima offerta ufficiale alla Lazio.

LA SFIDA AL NAPOLI E LA RICHIESTA DELLA LAZIO - L'obiettivo del Milan è quello di bruciare sul tempo la concorrenza del Napoli, che si era mosso con largo anticipo. Come vi avevamo raccontato, solo pochi giorni fa il d.s. azzurro Manna aveva incontrato l'entourage di Gila a Milano, raggiungendo anche una bozza d'intesa con il giocatore per provare a mantenere una corsia preferenziale. Gli azzurri dovranno ora guardarsi le spalle dall'offensiva milanista, in un testa a testa che si preannuncia infuocato. Dal canto suo, il club biancoceleste non fa sconti e mantiene ferma la sua posizione: per lasciar partire il difensore la richiesta resta inchiodata a 30 milioni di euro.