Inter, Dumfries promesso sposo del Real Madrid

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Il Real Madrid pagherà la clausola da 20 milioni per portare in Spagna Denzel Dumfries

Dopo un primo approccio che vi abbiamo anticipato nelle ultime ore, ora il Real Madrid s è praticamente assicurato Denzel Dumfries.I blancos hanno deciso di pagare la clausola di 20 milioni valida fino a inizio luglio per strappparlo all'Inter, che anche per questo continuerà a spingere per arrivare a Palestra dell'Atalanta. Per la partenza dell'olandese si attende solo che venga attivata la clausola dal Real.