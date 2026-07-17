Fiorentina, Oulai sta per partire per l'Italia: nelle prossime ore visite mediche e firma

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Oulai sta per partire per l'Italia

Dopo continui avvicinamenti e rallentamenti (QUI IL RIEPILOGO), Oulai sta per partire per l'Italia per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Domani, sabato 18 luglio, sono previste poi le visite mediche e la firma. Operazione da 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, il giocatore ha fatto controllare il contratto a un avvocato di fiducia a Istanbul, poiché quello dei suoi procuratori non lo convinceva. Il giocatore è stato nello studio di questo avvocato, rimanendo in contatto con tutte le parti in causa per arrivare alla chiusura dell'operazione.