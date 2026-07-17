Ultim'ora Oulai-Fiorentina, contatti continui per definire gli ultimi dettagli

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Contatti continui tra Oulai e la Fiorentina: il giocatore è a Istanbul nello studio di un avvocato di fiducia per definire tutto e arrivare alle firme

Anche in questi minuti, dopo l'intesa verbale tra club, Oulai (fisicamente a istanbul) e la Fiorentina stanno cercando di definire l'accordo sul contratto in ogni suo dettaglio per poterlo poi firmare. La vicenda ha risovolti particolari, ma non c'è stato alcun tentativo di rapimento, come si è vociferato nelle ultime ore.

Il giocatore ha fatto controllare il contratto a un avvocato di fiducia a Istanbul, dal momento che quello dei suoi procuratori non lo convinceva. Il giocatore è infatti nello studio di questo avvocato, ed è in contatto con tutte le parti in causa per arrivare alla chiusura dell'operazione e diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Parti che non sono mai state così vicine come in queste ore.