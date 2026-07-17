Como-Chelsea, c'è distanza per Chalobah: continuano i contatti

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Le ultime sulla trattativa tra Como e Chelsea per Chalobah: c'è distanza sulle cifre, mentre c'è già l'accordo sull'ingaggio.

C'è ancora distanza tra Chelsea e Como per Chalobah. Come raccontato, i biancoblù hanno già trovato un accordo sull'ingaggio, mentre resta ancora da raggiungere quello tra club. La distanza è di 5 milioni sulla parte fissa e di altri 5 sui bonus. Continuano i contatti per arrivare all'intesa sulla cifra finale e avere l'ok definitivo per la chiusura della trattativa.

Sul difensore c'era anche l'Inter ma la pista che avrebbe portato Chalobah in nerazzurro si è raffreddata. Il difensore è reduce dal Mondiale con l'Inghilterra, concluso con l'eliminazione in semifinale contro l'Argentina. Il classe 1999 ha conquistato la chiamata del CT Tuchel dopo l'ottima stagione con il Chelsea, terminata con 34 presenze e 3 reti in Premier League, oltre alle 8 gare in Champions.