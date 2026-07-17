Juventus, si lavora sulle uscite: situazioni aperte per Nico Gonzalez all'Altletico e Cabal al Besiktas
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Le ultime sul mercato in uscita dei bianconeri
Dopo aver annunciato l'ingaggio di Celik a parametro zero nelle ultime ore, la Juventus lavora ora anche sul capitolo uscite. Sono diverse infatti, le situazioni aperte per diversi giocatori bianconeri.
In particolare, continuano i discorsi per un ritorno di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid ma non solo: continuano anche i discorsi per Cabal al Besiktas.
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Juventus, si lavora sulle uscite: situazioni aperte per Nico Gonzalez all'Altletico e Cabal al Besiktas