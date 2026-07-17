Milan, idea Hojbjerg per la mediana: è in uscita dal Marsiglia

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Il Milan pensa a Pierre-Emile Hojbjerg per rinforzare il centrocampo: il mediano danese è in uscita dall'Olympique Marsiglia

Idea Pierre-Emile Hojbjerg per il Milan. I rossoneri pensano al mediano danese classe 1995 per rinforzare il centrocampo e portare a Ruben Amorim un giocatore congeniale alla sua idea di calcio. Il centrocampista è in uscita dall'Olympique Marsiglia, e questo rende più favorevoli le condizioni di uscita.

Quella di Hojbjerg è un'idea che può prendere piede anche in caso di cessioni da parte dei rossoneri. Ruben Amorim vuole infatti valutare con calma tutta la rosa che ha già a disposizione.

I NUMERI DI HOJBJERG - Nell'ultima stagione a Marsiglia, il mediano danese ha giocato sempre, totalizzando 43 partite tra tutte le competizioni. Sebbene giochi prevalentemente davanti alla difesa, con compiti di impostazione, Hojbjerg ha anche segnato 5 gol e fornito 5 assist. Numeri importanti per un giocatore che non ha mai fatto dell'attacco la sua principale caratteristica.