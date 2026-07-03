Inter, avviata la trattativa con l'USG per Khalaili

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I nerazzurri hanno avviato la trattativa con il club belga per l'esterno israeliano: primi contatti ufficiali tra i due club

L'Inter ha avviato la trattativa con l'Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. I nerazzurri hanno incontrato l'agente negli scorsi giorni a Milano e hanno trovato la base d'intesa sul contratto. Ora, sono partiti i contatti ufficiali tra i club e inizia la fase di negoziazione per trovare l'intesa.

Come vi abbiamo raccontato, nelle scorse settimane l'Inter si è inserita con forza nella corsa al classe 2004 (LEGGI QUI). I nerazzurri hanno iniziato una bagarre con il Napoli, che stava lavorando da tempo per il giocatore senza trovare l'accordo economico con l'USG. Dopo gli importanti passi avati degli scorsi giorni, l'Inter ha avviato la trattativa con i belga per Khalaili.