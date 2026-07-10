Juventus sempre vigile su Goretzka e Kessié: contatti con l'agente dell'ivoriano

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Bianconeri sempre vigili sugli svincolati Goretzka e Kessié: contatti tra Massara e l'agente dell'ivoriano nella giornata di ieri.

La Juventus, nonostante continui ad avere come priorità i ruoli di attaccante e portiere, riflette anche sul centrocampo. Come raccontato, l'attenzione dei bianconeri è principalmente rivolta ai giocatori che non hanno rinnovato il contratto in scadenza con i propri ex club e, quindi, al momento sono svincolati.

La Juve, in questo senso, resta sempre vigile su Goretzka e Kessié. Nella giornata di oggi ci sono stati contatti con l'agente del giocatore ivoriano, che Massara ha già avuto nella sua esperienza al Milan e che avrebbe rivoluto anche alla Roma.