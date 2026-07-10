Roma, pronta la prima offerta per Diego Moreira

vedi letture

I giallorossi puntano l'esterno offensivo del 2004 dello Strasburgo: pronta la prima offerta, ma si parte da una richiesta alta.

L'obiettivo più concreto della Roma per il ruolo di esterno d'attacco è Diego Moreira, classe 2004 belga e in panchina questa sera nella gara contro la Spagna al Mondiale. I giallorossi hanno pronta un'offerta da 30 milioni di euro + il 10% sulla futura rivendita.

La richiesta iniziale dello Strasburgo, club proprietario del suo cartellino, però, è molto più alta (attorno ai 50 milioni). Jorge Mendes, agente del giocatore, è al lavoro per provare a trovare la formula giusta per convincere il club francese.

