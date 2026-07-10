La Fiorentina spinge per Valdepeñas: continuano i contatti con il Real Madrid

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I viola continuano a spingere per il difensore, anche se l'operazione non è semplice. Per lo spagnolo c'è concorrenza anche dalla Serie A

La Fiorentina sta spingendo per Victor Valdepeñas. Proseguono i contatti tra i viola e il Real Madrid per il classe 2006, ma la trattativa - che porterebbe il talento in Italia con l'acquisto a titolo definitivo e il 50% della rivendita a favore dei Blancos - non è delle più semplici. Come vi abbiamo raccontato, il club spagnolo insiste nel volerlo tenere per la prima parte del ritiro (LEGGI LA NEWS). Questo dettaglio preoccupa la Fiorentina. Oltre al rischio infortuni c'è, infatti, l'incognita Mourinho, che potrebbe innamorarsi del giocatore e chiedere alla dirigenza di non lasciarlo partire.

Per Valdepeñas c'è concorrenza. Nelle scorse settimane vi abbiamo anticipato che anche il Bologna è sul giocatore. I rossoblù hanno fatto un'offerta al Real Madrid, ma il giocatore sta dando priorità alla Fiorentina. La concorrenza non è solo italiana. Molti altri club, infatti, stanno chiamando nelle ultime ore per il giocatore.