È sempre più Fiorentina per Valdepenas: i viola guidano il gruppo delle pretendenti

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Sempre più Fiorentina per Valdepenas: i viola guidano il gruppo delle pretendenti al talento classe 2006 del Real Madrid

La Fiorentina guida la corsa a Victor Valdepenas del Real Madrid. I viola sono infatti in cima al gruppo delle squadre che vogliono il difensore spagnolo classe 2006, cresciuto proprio nel settore giovanile dei Blancos. Già nelle scorse ore vi avevamo anticipato come sul centrale non ci fosse sol il Bologna, ma appunto anche la squadra di Fabio Grosso.

La Fiorentina si è mossa con largo anticipo rispetto alle concorrenti, ma sarà necessario aspettare il ritiro del Real Madrid prima di proseguire con l'operazione: prima di decidere definitivamente, Jose Mourinho vuole vederlo bene

NUMERI E CARATTERISTICHE DI VALDEPENAS - Difensore moderno di piede mancino, e all'occorrenza anche terzino sinistro, Victor Valdepenas fa del fisico e della velocità due delle sue migliori qualità.