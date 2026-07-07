Milan, è fatta per Gila: i dettagli dell'accordo con la Lazio

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Il difensore spagnolo vestirà rossonero. Operazione complessiva da 30 milioni di euro (compresi i bonus). Il 50% andrà al Real Madrid.

Fatta per l'arrivo di Mario Gila al Milan. Come raccontato giovedì scorso, i rossoneri avevano programmato la chiusura per l'inizio di questa settimana e così è stato. Accordo raggiunto.

I rossoneri, dopo il no della Lazio all'offerta da 25+2 (LA NOTIZIA), l'hanno rimodulata alzando la parte fissa a circa 27/28 in un'operazione complessiva da 30 milioni, compresi i bonus facilmente raggiungibili, e così si è arrivati alla chiusura. 15 milioni di euro andranno nelle casse del Real Madrid che, come raccontato, detiene il 50% sulla rivendita.

L'AGENTE A CASA MILAN - Nelle scorse ore vi avevamo anche raccontato, tramite un video (GUARDA QUI), dell'arrivo dell'agente del giocatore, Alejandro Camaño, a Casa Milan. Grazie alla nuova offerta il Milan, dopo l'ufficialità di Ramos, chiude anche per il difensore e regala il secondo rinforzo ad Amorim.