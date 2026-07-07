Lazio, il punto sul mercato: pronto il blitz per Dominguez. Ostacolo Bayern per Asp Jensen

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Possibile blitz in Croazia per chiudere Sergi Dominguez, il Bayern frena per Asp Jensen: il punto sul mercato della Lazio

Proseguono le manovre di mercato in casa Lazio. Il club biancoceleste è al lavoro per rinforzare la rosa, con due nomi in particolare finiti sotto i riflettori nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, la dirigenza sta spingendo per chiudere sul fronte Sergi Dominguez, mentre si registra una frenata per Asp Jensen.

PRONTO IL BLITZ PER DOMINGUEZ - Per quanto riguarda Dominguez, la trattativa con la Dinamo Zagabria potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Nei prossimi giorni, infatti, è previsto un possibile blitz in Croazia da parte della dirigenza biancoceleste per cercare di chiudere definitivamente l'operazione. La valutazione fatta dal club croato si aggira intorno ai 12 milioni di euro, una cifra che la Lazio è convinta di poter raggiungere attraverso l'inserimento di alcuni bonus. L'ottimismo filtra e l'affare potrebbe subire l'accelerata decisiva a breve.

IL BAYERN BLOCCA JENSEN - Situazione più complicata, invece, sul fronte Jensen. La prima offerta presentata dalla Lazio non è stata accettata dal Bayern Monaco: i biancocelesti avevano proposto un prestito con diritto di riscatto, ma i tedeschi pretendono di monetizzare subito con una cessione a titolo definitivo o con obbligo garantito. Una disponibilità economica immediata che, al momento, viene offerta dalla concorrenza di Udinese e Deportivo La Coruña. Di conseguenza, nonostante il giocatore abbia già un accordo di massima con la Lazio, ad oggi manca l'intesa tra i due club e l'operazione vive una fase di stallo.