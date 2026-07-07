La Lazio pensa già al post Gila: ripresi i contatti con Sergi Domínguez
Dopo l'accordo con il Milan per la cessione di Gila (I DETTAGLI), la Lazio ora proverà a chiudere per Sergi Domínguez, difensore centrale della Dinamo Zagabria. Sono già ripresi i contatti.
La Lazio si era già mossa per il 2005 spagnolo quando Gila si avvicinava al Napoli, prima dell'inserimento e del sorpasso del Milan. Era già un nome caldo e adesso i biancocelesti cercheranno di chiudere per riempire la casella che verrà lasciata vuota.
Pubblicità
Calciomercato
Egitto, Ziko e Hassan al veleno: "Partita truccata, vogliono che l'Argentina vinca il Mondiale"di Filippo Tezza
Le più lette