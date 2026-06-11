La Juventus vuole insistere su Dibu Martinez: Oblak il piano B

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In attesa di condividere le trattative avviate con il nuovo ad Carnevali, i bianconeri vogliono andare avanti sul portiere argentino: Oblak è il piano B.

Nonostante il nuovo cambiamento sul fronte dirigenziale, la Juventus non si ferma sul mercato. In attesa di condividere le trattative con il nuovo amministratore delegato Carnevali, il club bianconero continua ad andare avanti per il Dibu Martinez, con cui - come raccontato - ha già trovato un accordo nei giorni scorsi.

Il portiere argentino è molto convinto e vuole solo il club bianconero, infatti si è già mosso per trovare casa a Torino. Nella giornata di ieri, 11 giugno, inoltre, Carnevali ha già effettuato un passaggio indiretto per tenere calda la pista e affrontare la situazione nel dettaglio a partire da lunedì prossimo. Nel frattempo, però, Jan Oblak resta il piano B per i bianconeri nel caso in cui la richiesta dell'Aston Villa per Martinez fosse troppo alta: i bianconeri tengono calda anche la pista per il portiere sloveno.