Lazio, Bamba Dieng è atterrato a Roma | FOTO E VIDEO
Bamba Dieng è atterrato a Roma ed è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio: domani le visite mediche per l’attaccante senegalese.
Bamba Dieng è appena atterrato a Roma ed è pronto a diventare un nuovo attaccante della Lazio. Il centravanti senegalese sosterrà già nella giornata di domani le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma con il club biancoceleste.
.@OfficialSSLazio, Bamba Dieng è atterrato a Fiumicino pic.twitter.com/nkBMmgemcH— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 19, 2026
Dieng arriva a parametro zero dopo l’ultima esperienza in Francia con il Lorient. Nell’ultima stagione l’attaccante ha realizzato 15 gol in 25 presenze complessive tra tutte le competizioni. Di seguito le immagini del suo arrivo.
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