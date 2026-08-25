Continua la trattativa con l'Aston Villa, il Galatasaray non molla. Milan, il punto su Leao

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Il futuro di Rafael Leao è incerto. In serata nuovi contatti con l'Aston Villa, il Galatasaray non molla e potrebbe tornare forte nei prossimi giorni

Regna l'incertezza sulla cessione di Rafael Leao. Il portoghese, che fin dalla fine della stagione 2025/2026 ha espresso chiaramente la voglia di lasciare il Milan anche tramite forti dichiarazioni in varie interviste, è ancora in rossonero e resta a disposizione di Ruben Amorim. La sensazione, però, è che con l'avvicinarsi della chiusura del calciomercato si avvicini sempre più l'addio.

Come raccontato nelle scorse ore e nelle scorse settimane, sono due le squadre che hanno bussato alla porta del Milan con offerte concrete. Da una parte l'Aston Villa che, entrato in scena nella giornata di lunedì 24 agosto, tra alti e bassi rimane sul giocatore (che preferisce questa destinazione). Dall'altra, il Galatasaray che nonostante un tira e molla non ha mai completamente abbandonato la pista.

Se in serata sono arrivati nuovi contatti tra Milan e Villains, non è da escludere che il club turco possa tornare forte nei prossimi giorni per cercare di convincere il giocatore a sposare il progetto. Proprio il club in cui gioca anche Osimhen tra gli altri, nelle scorse settimane aveva già manifestato la disponibilità a spingersi oltre i 40, salvo poi non ricevere il via libera dal Milan, che ha continuato a chiedere circa 60 milioni totali, anche divisi in 50 di parte fissa e il resto in bonus.