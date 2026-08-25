Il Monza vuole Ziółkowski della Roma in prestito, c'è l'apertura del giocatore

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Non solo Ngonge e Folorunsho, il Monza è anche su Ziolkowski della Roma

Il Monza è tra le squadre italiane più attive in queste ultime settimane di calciomercato. Oltre a Ngonge e Folorunsho, per cui i dialoghi con il Napoli sono avanzati ma non definiti, il club biancorosso vuole anche Ziolkowski della Roma.

Nella giornata di oggi il difensore polacco ha aperto al possibile trasferimento in prestito con diritto di riscatto. La Roma che deve però ancora dare l'ok per il trasferimento e deve prima trovare un eventuale sostituto.