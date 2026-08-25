Ultim'ora Inserimento forte della Roma per Kessié. La Juventus insiste ma servono uscite

vedi letture

La Juventus insiste per Franck Kessié ma servono uscite a centrocampo. Forte inserimento anche della Roma: Gasperini stravede per l'ivoriano

Franck Kessié aspetta di conoscere il proprio futuro. Come raccontato negli scorsi giorni, infatti, la Juventus continua a cercare un nuovo centrocampista e il nome è proprio quello dell'ivoriano, che ha dato priorità ai bianconeri e finora non ha voluto approfondire altre offerte. La Juventus insiste ma deve completare delle uscite a centrocampo prima di poter procedere e chiudere l'operazione. La cessione di Fabio Miretti (QUI gli ultimissimi dettagli), in chiusura con il Besiktas, potrebbe non bastare per liberare spazio.

Si tratta quindi anche di una questione di tempistiche che può eventualmente giocare a favore di altri club interessati. Tra i club che si sono inseriti nella corsa a Kessié, dunque, c'è anche la Roma. I giallorossi, infatti, sono l'ultimo club che in queste ore ha sondato il terreno e si è inserito fortemente: Gian Piero Gasperini, già suo allenatore ai tempi dell'Atalanta, stravede per lui. Si rimane quindi in attesa di sviluppi, per capire se questo importante blitz della Roma si concretizzerà in un concreto sorpasso sulla Juventus o se invece i bianconeri riusciranno a chiudere prima per il ritorno in Serie A dell'ex Milan.

L'eventuale arrivo di Franck Kessié, quindi, potrebbe favorire a sua volta l'uscita di un centrocampista in casa Roma. Koné piace anche in Premier, ma l'indiziato principale alla partenza sarebbe Neil El Aynaoui.