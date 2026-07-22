Napoli-Lindstrom: tra Schalke 04 e nuovo ruolo. Le ultime
Il futuro di Jesper Lindstrom potrebbe essere diverso da quanto ipotizzato nelle scorse settimane. Dopo i dialoghi avviati con lo Schalke 04 (QUI la notizia) per un possibile trasferimento del danese, il Napoli non sembra intenzionato a chiudere la porta alla sua permanenza in azzurro. La proposta arrivata dal club tedesco, infatti, non avrebbe soddisfatto le richieste della società azzurra.
La situazione resta comunque da monitorare, con lo Schalke 04 ancora interessato al classe 2000. La decisione definitiva verrà presa al termine del ritiro (lunedì 27 luglio), oppure durante la prossima fase di preparazione a Castel di Sangro: Massimiliano Allegri, infatti, sta valutando Lindstrom anche come mezz'ala, un ruolo che potrebbe cambiare le gerarchie e il suo futuro all'interno della rosa del Napoli.