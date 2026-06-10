Il Nottingham Forest torna su Frattesi: è un'idea anche del Napoli se parte Anguissa

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Il club inglese ha chiesto nuovamente informazioni per il centrocampista in uscita dall'Inter. Anche il Napoli ci pensa in caso di addio di Anguissa.

Il Nottingham Forest è tornato su Davide Frattesi. Il club inglese, già interessato al centrocampista italiano dell'Inter nel mercato invernale, ci ha pensato e ha chiesto nuovamente informazioni. Ma non è l'unico. Frattesi, infatti, è un'idea anche del Napoli, specialmente se dovesse partire Anguissa.

A Manna, direttore sportivo del Napoli, è sempre piaciuto. Così come ad Allegri, prossimo allenatore degli azzurri, che l'estate scorsa lo avrebbe voluto al Milan all'interno di uno scambio con Fofana. Da capire i prossimi passi per un giocatore che, come raccontato, è in uscita dall'Inter.