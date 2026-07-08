Inter, Provedel è in sede per la firma sul contratto: le immagini

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Il portiere proveniente dalla Lazio sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter

18:12 - Provedel si prepara a diventare ufficialmente un giocatore dell'Inter. Dopo aver svolto le visite mediche e lasciato il CONI per l'idoneità sportiva, il portiere - in arrivo dalla Lazio - è arrivato alla sede nerazzurra per firmare il contratto con il club.

16:44 - Come vi avevamo anticipato, nella giornata di oggi, mercoledì 8 luglio, Ivan Provedel ha svolto le visite mediche con i nerazzurri e poi si è recato al CONI per l'idoneità. In seguito, andrà nella sede dei nerazzurri per firmare il contratto.