Inter-Provedel, operazione chiusa: alla Lazio andranno 3 milioni

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Il portiere si prepara a vestire la maglia nerazzurra: i due club hanno trovato l'accordo e il giocatore svolgerà le visite mediche la prossima settimana.

Ivan Provedel sarà un giocatore dell'Inter. I nerazzurri, come raccontato in queste settimane, avevano individuato già da tempo nel numero 94 biancoceleste un rinforzo per la porta, e dopo aver raggiunto l'accordo con lui è stata trovata l'intesa anche con la Lazio.

I biancocelesti riceveranno 3 milioni di euro per Provedel, che svolgerà le visite mediche con l'Inter la prossima settimana.