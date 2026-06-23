Roma, proposte da Borussia Dortmund, Stoccarda e club sauditi per Soulè

Roma, proposte da Borussia Dortmund, Stoccarda e club sauditi per SoulèTUTTOmercatoWEB.com
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Oggi alle 22:00Calciomercato
di Gianluca Di Marzio
Le ultime notizie sull'esterno della Roma, nel mirino di diverse squadre

Il futuro di Matias Soulè è ancora tutto da decidere. L'argentino, come anticipato dalla nostra redazione, resta nel mirino del Borussia Dortmund.

Sull'esterno della Roma c'è anche un altro club tedesco, lo Stoccarda, e diverse squadre in Arabia Saudita. I giallorossi però hanno valutato come insufficenti le proposte avanzate fino a questo momento.