Roma, proposte da Borussia Dortmund, Stoccarda e club sauditi per Soulè
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Le ultime notizie sull'esterno della Roma, nel mirino di diverse squadre
Il futuro di Matias Soulè è ancora tutto da decidere. L'argentino, come anticipato dalla nostra redazione, resta nel mirino del Borussia Dortmund.
Sull'esterno della Roma c'è anche un altro club tedesco, lo Stoccarda, e diverse squadre in Arabia Saudita. I giallorossi però hanno valutato come insufficenti le proposte avanzate fino a questo momento.
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