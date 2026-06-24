Sampdoria-Corradi, ultimi dettagli in definizione. Nelle prossime 48 ore la risoluzione col Milan
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L'allenatore è pronto per la sua prima esperienza alla guida di un club di Serie B: ultimi dettagli in definizione con la Sampdoria.
La Sampdoria sta definendo gli ultimi dettagli per l'arrivo di Bernardo Corradi in panchina. Come raccontato (QUI la notizia), infatti, il club blucerchiato ha scelto l'ex allenatore dell'Italia U20 per ripartire nella prossima stagione.
L'ex collaboratore di Massimiliano Allegri risolverà il suo contratto con il Milan nelle prossime 48 ore e poi sarà libero di firmare con il blucerchiati.
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