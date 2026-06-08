Sassuolo, su Muharemovic c'è anche il Bournemouth

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Tarik Muharemović piace a Bournemouth e Como. Sul difensore del Sassuolo restano vigili anche Inter e Juventus

Il mercato estivo entra sempre più nel vivo e le squadre iniziano a delineare le proprie rose per la prossima stagione. In casa Sassuolo, uno dei profili più seguiti è quello di Tarik Muharemović, giovane difensore centrale che ha attirato l'attenzione di diversi club. Tra le società interessate c'è anche il Bournemouth, che monitora con attenzione il classe 2003 in vista di un possibile affondo nelle prossime settimane.

Nell'ultima stagione Muharemović si è messo in evidenza con la maglia neroverde, collezionando 33 presenze tra campionato e coppe, arricchite da 2 gol e 2 assist.

OCCHI ANCHE DALL'ITALIA - Dopo i sondaggi del Como, anche il club inglese ha infatti manifestato il proprio gradimento per il centrale bosniaco. Inoltre, il difensore Muharemović è infatti da tempo nel mirino di diversi club di primo piano, tra cui l'Inter.