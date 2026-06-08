Ultim'ora Il Torino ha scelto Abate: sarà lui il nuovo allenatore

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Il Torino ha scelto Ignazio Abate: sarà lui il nuovo allenatore della squadra granata

Ignazio Abate sarà il nuovo allenatore del Torino. Nella giornata di oggi è andato in scena il secondo incontro tra la società e Abate, dopo quello avvenuto la settimana scorsa.

Il Torino ha scelto l'ex allenatore della Juve Stabia, con cui in questi giorni ha condiviso la programmazione. La società si era confrontata anche con altri allenatori come Gilardino, Aquilani e Juric, ma la decisione finale è ricaduta sull'ex giocatore del Milan, che firmerà un contratto biennale.