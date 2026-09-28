Milan, ricavi a 464,6 milioni: il Club accelera sugli investimenti

Il bilancio 2025/26 si chiude con ricavi vicini ai livelli record delle ultime stagioni nonostante l’assenza dalle competizioni europee

Il Milan guarda al futuro partendo dai numeri del bilancio. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026, che sarà presentato all’Assemblea degli Azionisti. Nonostante l’assenza dalle competizioni europee, il Club ha chiuso la stagione con 464,6 milioni di euro di ricavi, mantenendosi su livelli vicini a quelli delle ultime due annate record.

Il risultato netto dell’esercizio è invece negativo per circa 24 milioni di euro, dopo tre stagioni consecutive in utile. Nel comunicato, il Milan sottolinea però la solidità raggiunta negli ultimi anni e la capacità di assorbire una parte significativa dell’impatto dell’assenza dalle competizioni europee.

I RICAVI E LE SPONSORSHIP - Il Club evidenzia la tenuta delle principali fonti di ricavo, soprattutto di quelle meno legate alla partecipazione alle competizioni europee. In particolare, il Milan sottolinea la crescita dell’area commerciale: “I ricavi commerciali mantengono un andamento positivo, con le sponsorship che superano per la prima volta nella storia del Club la soglia dei €100 milioni”. Anche il ticketing della Serie A continua a rappresentare una voce importante. Il Milan si conferma per il secondo anno consecutivo il Club con la media spettatori più alta del campionato, con oltre 72mila presenze a partita: “Disciplina finanziaria ed efficienza operativa continuano inoltre a contribuire al contenimento dei costi”.

IL VALORE DEL BRAND E I NUMERI FINANZIARI - Il bilancio mette in evidenza anche la crescita del valore del brand. Secondo Brand Finance, nel 2026 il Milan ha raggiunto il massimo storico di 514 milioni di euro, con una crescita del 28% nell’ultimo anno: “Nel 2026 AC Milan ha raggiunto il massimo storico di €514 milioni, +28% nell’ultimo anno, risultando il club calcistico con la maggiore crescita a livello globale dal 2021”. La Posizione Finanziaria Netta si attesta invece a 145,3 milioni di euro, rispetto ai circa 92 milioni dell’esercizio precedente, mentre il patrimonio netto è pari a 176,4 milioni. Il Club collega l’incremento della posizione finanziaria netta soprattutto al maggiore utilizzo di linee di credito destinato agli investimenti e ai progetti strategici: “L’incremento riflette principalmente il maggiore utilizzo di linee di credito a supporto degli investimenti, della crescita e dei progetti strategici del Club”.

LA NUOVA FASE DI INVESTIMENTI - È proprio la solidità costruita negli ultimi anni a permettere al Milan di guardare a una nuova fase della propria strategia. Il Club punta infatti ad accelerare la crescita attraverso il modello owner-operator di RedBird, con investimenti di lungo periodo e competenze operative: “La solidità costruita negli ultimi anni consente infatti al Club di accelerare la propria strategia di crescita, facendo leva sul modello owner-operator di RedBird, che combina investimenti di lungo periodo e competenze operative”. Nel corso dell’esercizio è arrivata anche la nomina di Massimo Calvelli a Chief Executive Officer di AC Milan, mantenendo il suo incarico come Operating Partner di RedBird.

IL PROGETTO SPORTIVO E IL NUOVO STADIO - Al centro della strategia resta il progetto sportivo, accompagnato dal nuovo stadio di Milano, indicato dal Club come il principale progetto trasformativo di lungo periodo: “Al centro resta il progetto sportivo, sostenuto da investimenti significativi negli ultimi anni. A questo si affianca il nuovo stadio di Milano, principale progetto trasformativo di lungo periodo del Club”. Un percorso che ha raggiunto un passaggio storico il 5 novembre 2025, con l’acquisizione della Grande Funzione Urbana San Siro, comprendente lo stadio Meazza e le aree circostanti: “Il nuovo stadio è destinato a rafforzare il profilo economico del Club e la sua capacità di investire nella crescita e nella competitività sportiva”.