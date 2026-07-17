Napoli, Buongiorno salta il ritiro: possibile operazione al ginocchio

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Alessandro Buongiorno salterà il ritiro precampionato del Napoli a Dimaro: il difensore svolgerà un consulto per valutare l’intervento al ginocchio destro.

Brutte notizie per il Napoli di Massimiliano Allegri. Alessandro Buongiorno non prenderà parte al ritiro precampionato di Dimaro a causa di alcuni problemi al ginocchio destro.

Ad annunciarlo è stata la stessa società partenopea attraverso un comunicato pubblicato pochi minuti fa sui propri canali ufficiali. Il difensore azzurro si è sottoposto agli accertamenti diagnostici già programmati, che hanno evidenziato la necessità di un ulteriore consulto medico. Soltanto dopo questa valutazione verrà deciso se procedere o meno con un intervento chirurgico. Una notizia poco confortante per Allegri, che dovrà quindi iniziare la preparazione estiva senza uno dei principali riferimenti del reparto difensivo.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI - Di seguito il comunicato del Napoli: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro."