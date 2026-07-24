Cardinale: "Camarda e Comotto rappresentano il meglio del Milan"

vedi letture

Le parole del proprietario del Milan sui rinnovi di Camarda e Comotto. Nelle scorse ore, infatti, i due talenti hanno prolungato fino al 2031.

Il Milan guarda al futuro e blinda due talenti. Camarda e Comotto, come raccontato, hanno rinnovato il proprio contratto fino al 2031 e, dopo il prolungamento, sono arrivate le parole di Gerry Cardinale. Il proprietario rossonero ha dichiarato: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario".

Cardinale ha proseguito: "Daremo priorità ai giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile, li accompagneremo nel loro percorso di crescita e ne valorizzeremo al massimo il potenziale affinché contribuiscano ai successi della squadra sul campo. Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro".

IL VALORE DELLA MAGLIA ROSSONERA - Il proprietario del Milan ha concluso insistendo su un concetto in particolare, quello di formare giocatori che sappiano il valore e il privilegio di indossare la maglia rossonera: "Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".