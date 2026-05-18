Conte-Napoli verso la separazione: Sarri resta il primo candidato per sostituirlo

vedi letture

Si va verso una chiusura anticipata del rapporto tra il Napoli e Antonio Conte. Sarri resta il primo nome per sostituirlo

Aria di rivoluzione per quanto riguarda la panchina del Napoli. Come raccontato nei giorni scorsi, tra il club di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si va sempre di più verso una chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale.

Sarri resta il primo candidato per sostituirlo, ci sono già stati dei contatti e la società è fiduciosa che l'allenatore decida di tornare a Napoli. Conte, invece, aspetterà un'eventuale chiamata da parte della Nazionale.

NON SOLO SARRI - Anche l'Atalanta è su Maurizio Sarri e solo un convincimento dei nerazzurri e di Cristiano Giuntoli in extremis potrebbe bloccare il suo ritorno a Napoli. In quel caso, il club di De Laurentiis vireerebbe su altri nomi come Italiano, Allegri e Grosso. C'è fiducia però per un ritorno di Maurizio Sarri.