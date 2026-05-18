Conte-Napoli verso la separazione: Sarri resta il primo candidato per sostituirlo
Aria di rivoluzione per quanto riguarda la panchina del Napoli. Come raccontato nei giorni scorsi, tra il club di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si va sempre di più verso una chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale.
Sarri resta il primo candidato per sostituirlo, ci sono già stati dei contatti e la società è fiduciosa che l'allenatore decida di tornare a Napoli. Conte, invece, aspetterà un'eventuale chiamata da parte della Nazionale.
NON SOLO SARRI - Anche l'Atalanta è su Maurizio Sarri e solo un convincimento dei nerazzurri e di Cristiano Giuntoli in extremis potrebbe bloccare il suo ritorno a Napoli. In quel caso, il club di De Laurentiis vireerebbe su altri nomi come Italiano, Allegri e Grosso. C'è fiducia però per un ritorno di Maurizio Sarri.