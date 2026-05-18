Pavard ha salutato il Marsiglia: tornerà all'Inter

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Benjamin Pavard è pronto a tornare all'Inter: il giocatore ha salutato il Marsiglia sul proprio profilo instagram

Benjamin Pavard farà ritorno a Milano, sponda Inter. Il difensore francese ha salutato il Marsiglia sul proprio profilo instagram confermando le indiscrezioni di qualche giorno fa.

Saluta la Francia e la Ligue 1 dopo 1 gol e 3 assist in 37 partite stagionali con il suo Marsiglia che ha concluso al quinto posto in classifica ottenendo la qualificazione in Europa League.

IL SALUTO DI PAVARD - Di seguito il saluto di Pavard al club e ai tifosi: "Oggi si chiude una pagina con il Marsiglia. Indossare questa maglia rimarrà un'esperienza forte nella mia carriera e nella mia vita. Ho sempre cercato di dare tutto in campo e di rappresentare questo club con rispetto e con impegno. Vado via con molte emozioni, lezioni e il ricordo di uno spogliatoio che è rimasto unito fino alla fine. Grazie al club, al personale, ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che erano con noi in questa stagione. In bocca al lupo all'OM per ciò che verrà".