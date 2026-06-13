D'Aversa saluta il Torino: "Ringrazio tutto l'ambiente Toro"

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Il messaggio d'addio pubblicato dall'ex allenatore granata, Roberto D'Aversa, sul proprio profilo Instagram: "Sempre forza Toro"

"Da ieri faccio parte del passato granata e con queste mie parole desidero ringraziare tutto l'ambiente Toro" così inizia il messaggio d'addio al Torino di Roberto D'Aversa, pubblicato sul profilo Instagram dell'ex allenatore granata. "In primis il Club, che mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore facendomi sedere su una delle panchine più prestigiose e storiche al mondo" ha continuato.

Successivamente, D'Aversa ha ringraziato anche lo staff che lo ha accompagnato in questa esperienza e i suoi giocatori: "Ringrazio lo staff e la squadra, che hanno messo sempre l'anima in ogni allenamento e che hanno indossato la maglia granata a testa alta ovunque. Resteranno per sempre i miei ragazzi".

LE PAROLE DI D'AVERSA - L'ex allenatore del Torino - sostituito da Ignazio Abate - ha ringraziato anche la tifoseria granata, che gli ha trasmesso sin da subito lo spirito del club: "Infine, anche ai tifosi del Torino dico che vi voglio bene per l'affetto e l'amicizia, vi ringrazio per avermi trasmesso lo spirito granata e i valori di Superga. Grazie per le centinaia di messaggi. Avrei voluto rispondervi uno ad uno. Il mio viaggio si interrompe qui, avrei preferito vivere questi giorni diversamente, ma questo è il calcio".

D'Aversa è riuscito a conquistare la salvezza con il Torino, un traguardo che l'allenatore porterà sempre con sé: "Mi porterò l'orgoglio di aver raggiunto l'obiettivo, la certezza di aver contribuito ad accrescere il valore e la qualità della rosa e soprattutto la fierezza di aver fatto ogni giorno quello che nella vita cerco di insegnare ai miei tre figli: fissare un obiettivo, prendere la propria strada e non permettere a niente e nessuno di intralciare il cammino. Sempre forza Toro!"