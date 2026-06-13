Dybala: "Futuro? Ormai tutte le squadre sono un'opzione"

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Dalla permanenza in giallorosso alle opzioni sul futuro: le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante argentino in un'intervista a ESPN

Paulo Dybala resta alla Roma? Il rinnovo dell'argentino è sicuramente un tema centrale in casa giallorossa. Gian Piero Gasperini ha dichiarato più volte quanto sarebbe importante la permanenza dell'argentino, e la trattativa per estendere il contratto di Dybala sta andando avanti da diversi giorni (QUI IL PUNTO).

Intanto, Dybala - che non è stato convocato da Scaloni per il Mondiale - ha parlato a ESPN del possibile rinnovo con la Roma: “Vedremo che cosa succederà. Ormai tutte le squadre sono un'opzione. Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi, per rispetto del club, non parlerò del mio futuro. Può succedere di tutto. Molte volte ho pensato che sarebbe successo una cosa e invece è successo tutt'altro. Il Boca? È un'opzione, vedremo, come ce ne sono altre. Tuttavia, non ho ancora deciso”.

CESSIONI - In casa Roma il calciomercato è già entrato nel vivo, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. È fatta per il ritorno di Tommaso Baldanzi al Genoa, dopo il prestito per sei mesi nel girone di ritorno dell'ultima stagione: prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 9,5 milioni di euro. Ma non solo. Anche Luigi Cherubini - nell'ultima stagione in prestito alla Sampdoria - e Alessandro Romano - anche lui ceduto in prestito secco a gennaio allo Spezia - sono due profili su cui la Roma si sta concentrando per quanto riguarda le uscite.