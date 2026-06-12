Genoa, è fatta per l'arrivo di Baldanzi: c'è stato lo scambio di documenti

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Il trequartista italiano giocherà nel club rossoblù anche nella prossima stagione: siamo allo scambio di documenti con il club giallorosso

Baldanzi ritrova il Genoa. Il classe 2003 si prepara a tornare al club rossoblù dopo 8 presenze e 2 assist totalizzato sotto la guida di De Rossi nel girone di ritorno dell'ultima Serie A.

Il Genoa, infatti, ha scambiato i documenti con la Roma: l'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda le cifre, invece, siamo sui 9,5 milioni di euro tra prestito e obbligo.