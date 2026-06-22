Dall'Arsenal di Wenger alla chiamata di Gazidis: chi è Almstadt, nuovo ds del Milan

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Chi è il nuovo direttore sportivo dei rossoneri che si occuperà del mercato in questa sessione estiva

Una vera e propria rivoluzione, quella voluta da Gerry Cardinale in casa Milan. Sono servite 4 settimane al proprietario rossonero per riorganizzare la struttura societaria: dopo la sconfitta contro il Cagliari, costata al Milan la qualificazione nella prossima Champions League, e gli addii di Allegri, Tare, Moncada e Furlani, il Milan ha iniziato il percorso di ricostruzione.

Una figura chiave sarà certamente quella del nuovo direttore sportivo: Hendrik Almstadt. Il tedesco rappresenta una soluzione interna fortemente voluta dallo stesso Cardinale e svolgerà contemporaneamente il ruolo di DS e di direttore del player trading, gestendo a tutto tondo le trattative di mercato rossonere.

CHI È ALMSTADT - Laureato alla London School of Economics e in possesso di un MBA ad Harvard, Hendrik Almstadt ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio nell'Arsenal di Arsène Wenger. Con i Gunners ha lavorato per 5 anni, dal 2010 al 2015, nel settore delle operazioni calcistiche, guidando progetti di analisi di tutti gli aspetti delle funzioni tecniche e sportive del club. In seguito si è trasferito all'Aston Villa come direttore sportivo. L'esperienza a Birmingham è durata però poco meno di un anno, seguita da un percorso triennale lontano dal calcio, come dirigente del circuito professionistico del golf Pga.

L'ARRIVO AL MILAN - Il dirigente tedesco non è certo un volto nuovo in casa Milan. Nel 2019, infatti, Almstadt è stato fortemente voluto da Ivan Gazidis, allora amministratore delegato rossonero. In questi sette anni al Milan si è occupato principalmente dell'analisi dei dati applicata al calciomercato e dell'individuazione di nuovi talenti. Cardinale ha quindi deciso di puntare su una soluzione interna, affidando il ruolo di direttore sportivo a una figura che conosce profondamente l'ambiente rossonero e le dinamiche del club.

IL RUOLO - Almstadt sarà il nuovo DS del Milan: gestirà le trattative di mercato a 360 gradi e sarà affiancato nell'area sportiva da Bobby Gardiner, director of football intelligence, e Donato Lomonte, responsabile scouting. Sempre nell'ambito dell'area sportiva, Jovan Kirovski sarà responsabile del progetto Milan Futuro, mentre Vincenzo Vergine guiderà il settore giovanile rossonero.