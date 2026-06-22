La nuova struttura del Milan: Hendrik Almstadt il direttore sportivo

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Cardinale si ispira al modello Liverpool per scegliere il nuovo organigramma rossonero: dal direttore sportivo al settore giovanile

A 4 settimane dalla sconfitta contro il Cagliari, costata al Milan la qualificazione alla prossima Champions League e seguita dagli esoneri congiunti di Allegri, Tare, Moncada e Furlani, Gerry Cardinale ha definito il nuovo organigramma rossonero. Per farlo, il proprietario del Milan si è ispirato al "modello Liverpool", radicalmente diverso dalla tradizionale struttura dei club italiani.

Al vertice della nuova organizzazione ci sarà, ovviamente, Cardinale, affiancato dall'amministratore delegato Massimo Calvelli e dall'allenatore Ruben Amorim. Le principali novità riguardano però l'area sportiva: dal nuovo direttore sportivo al responsabile scouting, passando per il director of football intelligence.

STRUTTURA SPORTIVA - Dopo l'ufficialità di Amorim, il tema centrale in casa Milan riguardava la scelta del direttore sportivo. Dopo alcuni giorni di riflessione e con diversi nomi sul tavolo della proprietà, Cardinale ha scelto Hendrik Almstadt come ds operativo e director player trading. Almstadt è al Milan dal 2018 e, nel corso della sua carriera, ha lavorato all'Arsenal di Wenger dal 2010 al 2015, prima dell'esperienza all'Aston Villa, conclusa nel marzo 2016.

A completare la nuova area sportiva ci sarà Bobby Gardiner nel ruolo di "director of football intelligence", figura incaricata di individuare profili interessanti sul mercato attraverso l'analisi dei dati. Infine, Donato Lomonte sarà il nuovo capo scouting.

SETTORE GIOVANILE - Centrale nel progetto sarà anche lo sviluppo del Milan Futuro, con l'obiettivo di valorizzare giovani talenti da lanciare in prima squadra. Alla guida del progetto è stato scelto l'attuale sport development director Jovan Kirovski, mentre il responsabile del settore giovanile sarà Vincenzo Vergine.

All'appello manca soltanto Zlatan Ibrahimović. Lo svedese ricoprirà il ruolo di Senior Advisor, oltre a essere uno dei due uomini RedBird all'interno del Milan insieme al consulente finanziario David Castelblanco, che seguirà gli investimenti del fondo nel club rossonero e verrà consultato anche sulle questioni finanziarie legate al mercato.