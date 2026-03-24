Fiorentina-Inter, Tonolini a Open VAR: "La mano di Pongracic in posizione naturale, non è rigore"

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Le parole di Mauro Tonolini, componente CAN, a Open VAR riguardo il discusso episodio del tocco di braccio di Pongracic in Fiorentina-Inter

"Decisione corretta, come anche di Colombo in campo che è in un'ottima posizione e valuta in maniera appropriata l'episodio. Il contatto con la mano avviene in una posizione naturale e congrua al movimento. In termini di posizione e dinamica il braccio non è punibile": queste le parole di Mauro Tonolini, componente CAN, riguardo il discusso episodio del tocco di braccio di Pongracic in Fiorentina-Inter, sugli sviluppi di un cross di Dumfries. Il tocco di braccio del difensore croato non è stato considerato dunque punibile. Giusta quindi la scelta dell'arbitro Colombo e del VAR Maresca.

Tonolini ha fatto chiarezza anche sul calcio di rigore chiesto dal Genoa nella sfida contro l'Udinese, per un presunto tocco di mano in area di rigore del difensore bianconero Kabasele: "Per noi è corretta l'OFR proposta a Collu, che porta alla giusta revoca del calcio di rigore. Il braccio è in posizione naturale e aderente al corpo. È corretto reputarlo non punibile".

PARI DELL'INTER A FIRENZE - La sfida tra Fiorentina e Inter è terminata in parità: 1-1. I nerazzurri hanno sbloccato il match dopo 30 secondi con il gol di Pio Esposito su assist di Nicolò Barella. A pareggiare i conti ci ha pensato Cher Ndour. Il centrocampista viola ha rimesso in parità la gara al minuto 77. Le squadre si sono spartite i punti, con i nerazzurri che hanno perso alcuni punti di vantaggio su Milan e Napoli, attualmente a -6 e -7 dalla capolista nerazzurra.

L'UDINESE VINCE AL FERRARIS- Il Genoa cade in casa. Nella 30esima giornata di Serie A, i rossoblù hanno perso 0-2 contro l'Udinese. La partita è stata combattuta nel primo tempo e la parità è continuata per i primi 20 minuti della seconda frazione. Al 66' Ekkelenkamp ha sbloccato la gara su assist di Zaniolo. La sfida è stata chiusa definitivamente al 96' dal gol di Keinan Davis.